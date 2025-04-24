Польша поднимала истребители из-за ударов рф по западу Украины
Киев • УНН
Из-за активности российской авиации, которая атакует запад Украины, Польша подняла в воздух истребители. Наземные системы ПВО и радиолокации также приведены в полную боевую готовность.
Польша поднимала свои истребители из-за активности дальней авиации рф, в частности, на западе Украины.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в Х, пишет УНН.
Детали
Внимание. Из-за активности дальней авиации российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, польская и союзническая авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши
Отмечается, что в воздушном пространстве Польши действовали дежурные истребительные пары. Также в полную боевую готовность были переведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям. Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию
Напомним
В ночь на 24 апреля 2025 года россия нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и ударные БпЛА.