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Міноборони провело показ нових FPV-дронів на оптоволокні для ЗСУ

Міноборони провело показ нових FPV-дронів на оптоволокні для ЗСУ

Київ • УНН

 • 29291 перегляди

Українські виробники презентували понад 10 моделей FPV-дронів з керуванням через оптоволокно. Безпілотники, що здатні нести до 3 кг навантаження, незабаром надійдуть на озброєння ЗСУ.

Міністерство оборони провело демонстраційний показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно. Вони перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Деталі

"У заході взяли участь вітчизняні виробники, які представили понад десяток моделей дронів, зокрема здатних нести до 3 кг навантаження", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що новітні розробки позитивно оцінили досвідчені оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ та виявили зацікавленість у постачанні їх до підрозділів.

"FPV-дрони, презентовані на показі, перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії", - інформує Міноборони.

Начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко зазначив, що ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті.

"Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки", – сказав Ткаченко.

Доповнення

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що у війні дронів Україна ще перемагає, але росіяни масово пішли на використання безпілотників на оптоволокні. Це величезна для української сторони проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо, вказав він.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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