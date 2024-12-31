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рф масово переходить на дрони на оптоволокні: Буданов пояснив, чому це проблема

Київ • УНН

 • 21023 перегляди

Начальник ГУР Буданов повідомив про нову загрозу - масове використання рф дронів на оптоволокні. Україна шукає технологічне рішення для боротьби з ними.

У війні дронів Україна ще перемагає, але росіяни масово пішли на використання безпілотників на оптоволокні. Це величезна для української сторони проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН

Деталі

"У війні дронів все ж таки ми ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів на оптоволокні. Це величезна для нас зараз проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо, це мається на увазі про використання FPV-дронів", - сказав Буданов. 

Він наголосив, що потрібно шукати технологічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів. 

"У наступному році будемо, думаю, усі разом шукати якесь технологічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів", - зазначив Буданов.  

Доповнення 

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що росія продовжує масштабувати виробництво дронів "Шахед" напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років, попри санкції та технічні обмеження.

Україна виробляє понад 96% дронів для армії: що відомо про масштаби виробництва28.12.24, 17:16 • 23407 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
kyrylo-budanovКирило Буданов
ukrainaУкраїна

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