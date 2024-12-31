рф массово переходит на дроны на оптоволокне: Буданов объяснил, почему это проблема
Киев • УНН
Начальник ГУР Буданов сообщил о новой угрозе - массовое использование рф дронов на оптоволокне. Украина ищет технологическое решение для борьбы с ними.
В войне дронов Украина еще побеждает, но россияне массово пошли на использование беспилотников на оптоволокне. Это огромная для украинской стороны проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.
Детали
"В войне дронов все же мы еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов на оптоволокне. Это огромная для нас сейчас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, это имеется в виду об использовании FPV-дронов", - сказал Буданов.
Он отметил, что нужно искать технологическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов.
"В следующем году будем, думаю, все вместе искать какое-то технологическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов", - отметил Буданов.
Дополнение
Институт изучения войны (ISW) сообщал, что россия продолжает масштабировать производство дронов "Шахед" в преддверии зимней кампании против Украины 2024-2025 годов, несмотря на санкции и технические ограничения.
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