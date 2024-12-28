Украина производит более 96% дронов для армии: что известно о масштабах производства
Киев • УНН
В 2024 году украинские предприятия изготовили более 1.5 млн FPV-дронов и другие типы беспилотников. По словам министра обороны Умерова, 96.2% всех БПЛА для ВСУ - украинского производства.
В 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. Отечественные предприятия изготовили более 1.5 млн FPV-дронов и другие типы беспилотников, включая ударные и разведывательные. Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет УНН.
Детали
96.2% - именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году. Благодаря заказам Минобороны отечественному производству мы закрываем ключевые потребности воинов, одновременно уменьшая зависимость от поставок партнеров
В частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:
- более 1.5 миллионов FPV-дронов;
- ударные коптеры-бомберы;
- самолеты-камикадзе;
- разведывательные дроны-крылья;
- дальнобойные deepstrike-дроны.
Напомним
Украинский стартап начал серийное производство ракеты-дрона "Паляница" при поддержке Минобороны. Ракета имеет радиус действия 700 км и стоимость менее $1 млн, а Литва выделила 10 млн евро на ее производство.