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Минобороны провело показ новых FPV-дронов на оптоволокне для ВСУ

Минобороны провело показ новых FPV-дронов на оптоволокне для ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10274 просмотра

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Украинские производители представили более 10 моделей FPV-дронов с управлением через оптоволокно. Беспилотники, способные нести до 3 кг нагрузки, вскоре поступят на вооружение ВСУ.

Министерство обороны провело демонстрационный показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно. Они находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

"В мероприятии приняли участие отечественные производители, которые представили более десятка моделей дронов, в том числе способных нести до 3 кг нагрузки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новейшие разработки положительно оценили опытные операторы БпЛА военнослужащие ВСУ и проявили заинтересованность в поставке их в подразделения.

"FPV-дроны, представленные на показе, находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии", - информирует Минобороны.

Начальник управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко отметил, что враг продолжает наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно, поэтому крайне необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте.

"Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и воплощать в жизнь новейшие разработки", - сказал Ткаченко.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что в войне дронов Украина еще побеждает, но россияне массово пошли на использование беспилотников на оптоволокне. Это огромная для украинской стороны проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, указал он.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина