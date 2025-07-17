Открывает новые возможности для международных defence tech-компаний в Украине: Федоров рассказал о кластере Brave1

Кластер Brave1 открыл возможность для международных defence tech-компаний тестировать свои технологии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Детали

Как отметил министр, кластер представлял Украину и украинские инновационные технологии на конференции LANDEURO от AUSA (Ассоциация Армии США), которая проходила в немецком Висбадене.

Во время конференции Brave1 запустил платформу Test in Ukraine, чтобы предоставить нашим партнерам возможность тестировать свои технологии в Украине на реальном поле боя – отметил Федоров.

Он добавил, что иностранные компании или правительства смогут создавать точные решения под реальные вызовы войны, а также мгновенно получать обратную связь от военных и совершенствовать продукты на основе боевого опыта.

Мы имеем опыт технологической войны в режиме реального времени, которого нет ни у одной страны демократического мира – отметил Федоров.

Дополнительно

Brave1 - это кластер для развития военных технологий в Украине, который был запущен 26 апреля 2023 года. Среди учредителей - Министерство цифровой трансформации, Министерство обороны, Министерство стратегических отраслей, Министерство экономики, Совет национальной безопасности и обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Напомним

Ударно-разведывательный комплекс Bulava, разработанный в рамках оборонного кластера Brave1, демонстрирует преимущество над российским "Ланцетом". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.