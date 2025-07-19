Заходу лишається 18 місяців на підготовку до потенційної війни з Китаєм і росією

Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу мають не більше 18 місяців, аби підготуватися до можливого масштабного військового конфлікту з Китаєм і росією. Про це повідомляє видання Bild з посиланням на заяву головнокомандувача європейських сил НАТО Алексуса Гринкевича під час виступу на зустрічі з представниками військового командування та оборонної промисловості у Вісбадені, передає УНН.

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За словами генерала, існує реальний ризик скоординованої агресії з боку КНР та рф, що може призвести до одночасного нападу на Тайвань і країни НАТО.

Диктатори КНР Сі Цзіньпін і рф владімір путін вже зараз готують до скоординованої атаки, яка може спровокувати глобальний конфлікт - сказав він.

Гринкевич також зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін може розпочати наступ на Тайвань у координації з російським диктатором владіміром путіним. Такий подвійний удар, на думку американського генерала, створює серйозний виклик для Заходу.

Конфлікт може початися з нападу Китаю на Тайвань. Оскільки росія нині є сателітом КНР, Сі Цзіньпін, без сумніву, узгоджуватиме дії з Путіним. Китай і Росія готуються до одночасного удару по Тайваню та Європі. Нам знадобиться кожна одиниця обладнання, вся наявна техніка і кожен боєприпас, який зможемо отримати, щоб бути готовими - повідомив головнокомандувача європейських сил НАТО

Як пише Bild, в німецькому уряді зростає занепокоєння щодо потенційного нападу Росії на одну з невеликих країн НАТО вже у 2027 році.

Нагадаємо

У Китаї допустили, що лідер країни Сі Цзіньпін запросить президента США Дональда Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і російський диктатор володимир путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.