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Заходу лишається 18 місяців на підготовку до потенційної війни з Китаєм і росією

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич заявив, що США та ЄС мають 18 місяців для підготовки до можливого масштабного військового конфлікту з Китаєм та Росією. Існує ризик скоординованої агресії, що може призвести до одночасного нападу на Тайвань та країни НАТО.

Заходу лишається 18 місяців на підготовку до потенційної війни з Китаєм і росією

Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу мають не більше 18 місяців, аби підготуватися до можливого масштабного військового конфлікту з Китаєм і росією. Про це повідомляє видання Bild з посиланням на заяву головнокомандувача європейських сил НАТО Алексуса Гринкевича під час виступу на зустрічі з представниками військового командування та оборонної промисловості у Вісбадені, передає УНН.

Деталі

За словами генерала, існує реальний ризик скоординованої агресії з боку КНР та рф, що може призвести до одночасного нападу на Тайвань і країни НАТО.

Диктатори КНР Сі Цзіньпін і рф владімір путін вже зараз готують до скоординованої атаки, яка може спровокувати глобальний конфлікт

- сказав він.

Гринкевич також зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін може розпочати наступ на Тайвань у координації з російським диктатором владіміром путіним. Такий подвійний удар, на думку американського генерала, створює серйозний виклик для Заходу.

Конфлікт може початися з нападу Китаю на Тайвань. Оскільки росія нині є сателітом КНР, Сі Цзіньпін, без сумніву, узгоджуватиме дії з Путіним. Китай і Росія готуються до одночасного удару по Тайваню та Європі. Нам знадобиться кожна одиниця обладнання, вся наявна техніка і кожен боєприпас, який зможемо отримати, щоб бути готовими

- повідомив головнокомандувача європейських сил НАТО

Як пише Bild, в німецькому уряді зростає занепокоєння щодо потенційного нападу Росії на одну з невеликих країн НАТО вже у 2027 році.

Нагадаємо

У Китаї допустили, що лідер країни Сі Цзіньпін запросить президента США Дональда Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і російський диктатор володимир путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Bild
НАТО
Вісбаден
Дональд Трамп
Європейський Союз
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Tesla
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