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У Запада осталось 18 месяцев на подготовку к потенциальной войне с Китаем и Россией

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Главнокомандующий европейскими силами НАТО Алексус Гринкевич заявил, что у США и ЕС есть 18 месяцев для подготовки к возможному масштабному военному конфликту с Китаем и Россией. Существует риск скоординированной агрессии, что может привести к одновременному нападению на Тайвань и страны НАТО.

У Запада осталось 18 месяцев на подготовку к потенциальной войне с Китаем и Россией

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза имеют не более 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможному масштабному военному конфликту с Китаем и Россией. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на заявление главнокомандующего европейскими силами НАТО Алексуса Гринкевича во время выступления на встрече с представителями военного командования и оборонной промышленности в Висбадене, передает УНН.

Детали

По словам генерала, существует реальный риск скоординированной агрессии со стороны КНР и РФ, что может привести к одновременному нападению на Тайвань и страны НАТО.

Диктаторы КНР Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин уже сейчас готовят скоординированную атаку, которая может спровоцировать глобальный конфликт

- сказал он.

Гринкевич также отметил, что глава КНР Си Цзиньпин может начать наступление на Тайвань в координации с российским диктатором Владимиром Путиным. Такой двойной удар, по мнению американского генерала, создает серьезный вызов для Запада.

Конфликт может начаться с нападения Китая на Тайвань. Поскольку Россия сейчас является сателлитом КНР, Си Цзиньпин, без сомнения, будет согласовывать действия с Путиным. Китай и Россия готовятся к одновременному удару по Тайваню и Европе. Нам понадобится каждая единица оборудования, вся имеющаяся техника и каждый боеприпас, который сможем получить, чтобы быть готовыми

- сообщил главнокомандующий европейскими силами НАТО

Как пишет Bild, в немецком правительстве растет беспокойство относительно потенциального нападения России на одну из небольших стран НАТО уже в 2027 году.

Напомним

В Китае допустили, что лидер страны Си Цзиньпин пригласит президента США Дональда Трампа на парад в Китай по случаю окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и российский диктатор Владимир Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Бильд
НАТО
Висбаден
Дональд Трамп
Европейский Союз
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
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