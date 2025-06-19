Міністр оборони Умєров прокоментував призначення нового командувача Сухопутних військ Шаповалова

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
17:11 • 12879 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
14:14 • 38905 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 59348 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 59494 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 67187 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
19 червня, 10:50 • 144559 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 67956 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 146440 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 228533 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 94319 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.5м/с
59%
748мм
Популярнi новини
Витік 16 млрд паролів Apple, Facebook, Google: зловмисники отримали актуальні бази даних19 червня, 11:36 • 5174 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19 червня, 12:22 • 115950 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 57477 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 102178 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні14:51 • 32364 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 102190 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19 червня, 12:22 • 115965 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати19 червня, 10:50 • 144559 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 173911 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 186370 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні14:51 • 32376 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 57484 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 182675 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 258013 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 229685 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Міністр оборони Умєров прокоментував призначення нового командувача Сухопутних військ Шаповалова

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про призначення бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ. Геннадій Шаповалов має бойовий досвід та досвід роботи з партнерами по НАТО.

Міністр оборони Умєров прокоментував призначення нового командувача Сухопутних військ Шаповалова

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував призначення нового командувача Сухопутних військ Геннадія Шаповалова, зазначивши, що поєднання практичного бойового досвіду, управлінських рішень на рівні оперативного командування та розуміння принципів взаємосумісності з партнерами буде посиленим фундаментом для подальшого розвитку Сухопутних військ. Про це Умєров написав в Facebook, передає УНН.

Президент України призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Відповідно до указу глави держави, ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Офіцер із бойовим досвідом. Протягом останніх років командував військами Оперативного командування "Південь". Також виконував завдання у Вісбадені (Німеччина) в межах співпраці з партнерами по НАТО, координуючи важливі елементи міжнародної військової взаємодії

- написав Умєров.

Він зазначив, що Сухопутні війська - основа оборонної системи держави, а тому перед ними стоять ключові завдання на цьому етапі війни.

Упевнений, що поєднання практичного бойового досвіду, управлінських рішень на рівні оперативного командування та розуміння принципів взаємосумісності з партнерами буде посиленим фундаментом для подальшого розвитку Сухопутних військ

- додав Умєров.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Умєров Рустем Енверович
Міністерство оборони України
НАТО
Вісбаден
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9