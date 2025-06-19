Міністр оборони Умєров прокоментував призначення нового командувача Сухопутних військ Шаповалова

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував призначення нового командувача Сухопутних військ Геннадія Шаповалова, зазначивши, що поєднання практичного бойового досвіду, управлінських рішень на рівні оперативного командування та розуміння принципів взаємосумісності з партнерами буде посиленим фундаментом для подальшого розвитку Сухопутних військ. Про це Умєров написав в Facebook, передає УНН.

Президент України призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Відповідно до указу глави держави, ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Офіцер із бойовим досвідом. Протягом останніх років командував військами Оперативного командування "Південь". Також виконував завдання у Вісбадені (Німеччина) в межах співпраці з партнерами по НАТО, координуючи важливі елементи міжнародної військової взаємодії - написав Умєров.

Він зазначив, що Сухопутні війська - основа оборонної системи держави, а тому перед ними стоять ключові завдання на цьому етапі війни.

Упевнений, що поєднання практичного бойового досвіду, управлінських рішень на рівні оперативного командування та розуміння принципів взаємосумісності з партнерами буде посиленим фундаментом для подальшого розвитку Сухопутних військ - додав Умєров.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.