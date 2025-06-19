Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ глави держави №412/2025 опубліковано на сайті Офісу президента, пише УНН.

Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України - йдеться у документі.

Довідка

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. 2000 року закінчив Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, 2012 — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України (обидва — з відзнаками), Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Воєнний коледж армії США.

З 2019 по 2021 рік командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В 2022 році перебував на посаді начальника Головного управління військового співробітництва Збройних сил України.

В квітні 2024 року Шаповалов призначений новим командувачем оперативного командування "Південь" Збройних сил України, замінивши на цій посаді генерал-майора Андрія Ковальчука.

В лютому 2025 року Шаповалов залишив посаду командувача військ ОК "Південь". В січні Зеленський заявляв, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з партнерами у Вісбадені, його завдання – це координація безпекової допомоги Україні.

Також міністр оборони Рустем Умєров 19 січня повідомляв, що підписав відповідне призначення щодо Шаповалов.