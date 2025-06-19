Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова на посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ глави держави №412/2025 опубліковано на сайті Офісу президента, пише УНН.
Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України
Довідка
Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. 2000 року закінчив Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, 2012 — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України (обидва — з відзнаками), Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Воєнний коледж армії США.
З 2019 по 2021 рік командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В 2022 році перебував на посаді начальника Головного управління військового співробітництва Збройних сил України.
В квітні 2024 року Шаповалов призначений новим командувачем оперативного командування "Південь" Збройних сил України, замінивши на цій посаді генерал-майора Андрія Ковальчука.
В лютому 2025 року Шаповалов залишив посаду командувача військ ОК "Південь". В січні Зеленський заявляв, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з партнерами у Вісбадені, його завдання – це координація безпекової допомоги Україні.
Також міністр оборони Рустем Умєров 19 січня повідомляв, що підписав відповідне призначення щодо Шаповалов.