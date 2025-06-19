Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ главы государства №412/2025 опубликован на сайте Офиса президента, пишет УНН.

Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины - говорится в документе.

Справка

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, в 2012 — Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины (оба — с отличием), Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

С 2019 по 2021 год — командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году занимал должность начальника Главного управления военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

В апреле 2024 года Шаповалов назначен новым командующим оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, сменив на этой должности генерал-майора Андрея Ковальчука.

В феврале 2025 года Шаповалов покинул должность командующего войсками ОК "Юг". В январе Зеленский заявлял, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами в Висбадене, его задача — координация помощи в сфере безопасности Украине.

Также министр обороны Рустем Умеров 19 января сообщал, что подписал соответствующее назначение в отношении Шаповалова.