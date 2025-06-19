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Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
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Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
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Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Киев • УНН

 • 3930 просмотра

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова на посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ главы государства №412/2025 опубликован на сайте Офиса президента, пишет УНН.

Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины

- говорится в документе.

Справка

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, в 2012 — Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины (оба — с отличием), Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

С 2019 по 2021 год — командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году занимал должность начальника Главного управления военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

В апреле 2024 года Шаповалов назначен новым командующим оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, сменив на этой должности генерал-майора Андрея Ковальчука.

В феврале 2025 года Шаповалов покинул должность командующего войсками ОК "Юг". В январе Зеленский заявлял, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами в Висбадене, его задача — координация помощи в сфере безопасности Украине.

Также министр обороны Рустем Умеров 19 января сообщал, что подписал соответствующее назначение в отношении Шаповалова.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
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