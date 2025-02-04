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Координуватиме західну допомогу: командувач військ ОК "Південь" йде з посади

Координуватиме західну допомогу: командувач військ ОК "Південь" йде з посади

Київ • УНН

 • 114189 перегляди

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача військ ОК "Південь". За рішенням президента він повинен координувати безпекову допомогу Україні у Вісбадені.

Командувач військ оперативного командування "Південь" Геннадій Шаповалов йде з посади.

Про це йдеться в його дописі, яке опублікувало ОК "Південь", передає УНН.

Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках…Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої Перемоги! Дякую за службу! Разом переможемо! Честь! Бригадний генерал Геннадій Шаповалов

- йдеться в повідомленні. 

19 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з партнерами у Вісбадені, його завдання – це координація безпекової допомоги Україні.

Також міністр оборони Рустем Умєров 19 січня повідомляв, що підписав відповідне призначення щодо Шаповалов.

Доповнення

Бригадного генерала Геннадія Шаповалова було призначено командувачем військ оперативного командування "Південь" в квітні 2024 року.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само - з відзнакою - Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. За його плечима Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії".

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.  

Зеленський призначив командувача Сухопутних військ керівником ОСУВ "Хортиця"26.01.25, 21:46 • 128784 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
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