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Зеленський призначив командувача Сухопутних військ керівником ОСУВ "Хортиця"

Зеленський призначив командувача Сухопутних військ керівником ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 128784 перегляди

Генерал-майор Михайло Драпатий очолив оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", зберігаючи посаду командувача Сухопутних військ. Також генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генштабу.

Президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави в Telegram.

Деталі

У своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 26 січня Президент України повідомив, що доручив посилити командний склад наших військ на Донеччині.

Генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад

- сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що генерал-майор Андрій Гнатов призначений заступником начальника Генштабу.

Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом

- йдеться у відеозверненні Президента України.

Володимир Зеленський додав, що ці та "деякі інші зміни" обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зазначивши, що "на всіх рівнях завдання поставлено".

Нагадаємо

На Донеччині 26 січня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранення. 

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