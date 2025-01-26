Зеленський призначив командувача Сухопутних військ керівником ОСУВ "Хортиця"

Президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави в Telegram.

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У своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 26 січня Президент України повідомив, що доручив посилити командний склад наших військ на Донеччині.

Генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад