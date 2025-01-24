Екскомандувача ОТУ "Харків" бригадного генерала Галушкіна взяли під варту без права внесення застави

Колишнього командувача ОТУ "Харків" взяли під варту. Про це повідомляє адвокат Михайло Величко, передає УНН.

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Юрія Галушкіна, який раніше очолював Оперативно-тактичне угруповання "Харків", взято під варту на 60 діб. Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу, позбавивши підозрюваного права на внесення застави.

Захист екскомандувача заявив про намір оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо

21 січня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для колишнього командира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

Згодом за Галушкіна було внесено заставу, однак при спробі залишити ізолятор його затримали знову. У Державному бюро розслідувань заявили про "нові обставини у справі, які стосуються прориву кордону на Харківщині".

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