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Екскомандувача ОТУ "Харків" бригадного генерала Галушкіна взяли під варту без права внесення застави

Екскомандувача ОТУ "Харків" бригадного генерала Галушкіна взяли під варту без права внесення застави

Київ • УНН

 • 35429 перегляди

Юрія Галушкіна, колишнього командувача ОТУ "Харків", взято під варту на 60 діб без права застави. Після попереднього внесення застави у 5 млн грн його затримали повторно через нові обставини у справі.

Колишнього командувача ОТУ "Харків" взяли під варту. Про це повідомляє адвокат Михайло Величко, передає УНН.

Деталі

Юрія Галушкіна, який раніше очолював Оперативно-тактичне угруповання "Харків", взято під варту на 60 діб. Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу, позбавивши підозрюваного права на внесення застави. 

Захист екскомандувача заявив про намір оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо

21 січня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для колишнього командира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень. 

Згодом за Галушкіна було внесено заставу, однак при спробі залишити ізолятор його затримали знову. У Державному бюро розслідувань заявили про "нові обставини у справі, які стосуються прориву кордону на Харківщині".

Справа про оборону Харківщини: генерал Галушкін пропонує відправити його на фронт 24.01.25, 17:18 • 28624 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП
kyivКиїв
kharkivХарків

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