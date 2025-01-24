Экс-командующего ОТГ "Харьков" бригадного генерала Галушкина взяли под стражу без права внесения залога
Киев • УНН
Юрия Галушкина, бывшего командующего ОТГ "Харьков", взяли под стражу на 60 суток без права залога. После предыдущего внесения залога в 5 млн грн его задержали повторно из-за новых обстоятельств по делу.
Бывшего командующего ОТГ "Харьков" взяли под стражу. Об этом сообщает адвокат Михаил Величко, передает УНН.
Детали
Юрия Галушкина, который ранее возглавлял Оперативно-тактическую группировку "Харьков", взяли под стражу на 60 суток. Суд принял решение о мере пресечения, лишив подозреваемого права на внесение залога.
Защита экс-командующего заявила о намерении обжаловать это решение в апелляционном порядке.
Напомним
21 января Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения для бывшего командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
Впоследствии за Галушкина был внесен залог, однако при попытке покинуть изолятор его задержали снова. В Государственном бюро расследований заявили о "новых обстоятельствах по делу, которые касаются прорыва границы на Харьковщине".
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