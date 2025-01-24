Дело об обороне Харьковщины: генерал Галушкин предлагает отправить его на фронт

Бригадный генерал ОТГ «Харьков» Юрий Галушкин обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отправить его на фронт, несмотря на результаты судебного заседания и состояние здоровья, сообщает корреспондент УНН из зала Печерского суда, где генералу сегодня избирают меру пресечения.

Я хочу обратиться к Верховному главнокомандующему (Президенту Украины Владимиру Зеленскому - ред.) с ходатайством о том, что несмотря на то, как и когда закончится судебное заседание, я хочу его попросить снова отправить меня защищать Украину. Я готов свои обязанности в звании бригадного генерала или в должности рядового - я буду добросовестно это делать, выполнять задачи, подчиняться руководителю любого ранга - заявил Галушкин.

По его словам, несмотря на состояние своего здоровья он готов «убивать орков», потому что по его мнению это все равно полезнее чем «засадить в тюрьму бригадного генерала».

Впоследствии на странице его адвоката Михаила Величко появилось сообщение с запиской Галушкина:

«Уже в 2022 году, за полтора месяца до полномасштабной агрессии России, я был назначен Главнокомандующим Сил территориальной обороны. Когда возникла угроза потери государства, никто не спрашивал, как нам удалось превратить 6000 человек ТрО, распыленных по всем территориальным центрам комплектования, на 32 бригады и 115 тысяч бойцов. Люди стали в строй, имея только спортивные кроссовки, и вступили в бой. Никто не читал боевые уставы и не учитывал их требования, а сейчас меня упрекают, что полоса бригады превышала норму. Если в Украине у Генерального штаба нет достаточно бригад и вооружения, чтобы соблюдать нормы, то в этом виноваты не командиры».

Напомним

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.

По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Харьков», генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения.

21 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-командира ОТГ «Харьков» Юрия Галушкина в виде содержания под стражей на 2 месяца. Альтернативой был залог в 5 млн гривен.

Впоследствии, за Галушкина, внесли залог на сумму пять миллионов гривен.

Впрочем, на выходе из СИЗО его задержали. Тогда в ГБР уже заявили, что «обнаружили новые факты в деле о прорыве границы на Харьковщине».