Дело об обороне Харьковщины: генерал Галушкин предлагает отправить его на фронт
Киев • УНН
Бригадный генерал ОТГ «Харьков» Юрий Галушкин обратился к Президенту с просьбой отправить его на фронт. Сегодня в Печерском суде ему второй раз избирают меру пресечения.
Бригадный генерал ОТГ «Харьков» Юрий Галушкин обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отправить его на фронт, несмотря на результаты судебного заседания и состояние здоровья, сообщает корреспондент УНН из зала Печерского суда, где генералу сегодня избирают меру пресечения.
Я хочу обратиться к Верховному главнокомандующему (Президенту Украины Владимиру Зеленскому - ред.) с ходатайством о том, что несмотря на то, как и когда закончится судебное заседание, я хочу его попросить снова отправить меня защищать Украину. Я готов свои обязанности в звании бригадного генерала или в должности рядового - я буду добросовестно это делать, выполнять задачи, подчиняться руководителю любого ранга
По его словам, несмотря на состояние своего здоровья он готов «убивать орков», потому что по его мнению это все равно полезнее чем «засадить в тюрьму бригадного генерала».
Впоследствии на странице его адвоката Михаила Величко появилось сообщение с запиской Галушкина:
«Уже в 2022 году, за полтора месяца до полномасштабной агрессии России, я был назначен Главнокомандующим Сил территориальной обороны. Когда возникла угроза потери государства, никто не спрашивал, как нам удалось превратить 6000 человек ТрО, распыленных по всем территориальным центрам комплектования, на 32 бригады и 115 тысяч бойцов. Люди стали в строй, имея только спортивные кроссовки, и вступили в бой. Никто не читал боевые уставы и не учитывал их требования, а сейчас меня упрекают, что полоса бригады превышала норму. Если в Украине у Генерального штаба нет достаточно бригад и вооружения, чтобы соблюдать нормы, то в этом виноваты не командиры».
Напомним
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.
По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Харьков», генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения.
21 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-командира ОТГ «Харьков» Юрия Галушкина в виде содержания под стражей на 2 месяца. Альтернативой был залог в 5 млн гривен.
Впоследствии, за Галушкина, внесли залог на сумму пять миллионов гривен.
Впрочем, на выходе из СИЗО его задержали. Тогда в ГБР уже заявили, что «обнаружили новые факты в деле о прорыве границы на Харьковщине».