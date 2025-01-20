ДБР: затримано генералів, бездіяльність яких призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році, пише УНН.

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"Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ задокументували злочини 3-х посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання", - повідомили у СБУ.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ за сприяння Міністерства оборони та командування ЗСУ затримали екскомандирів: двох генералів та полковника через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року", - вказали також у ДБР.

Як встановило розслідування, "посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр".

Серед іншого, як вказали у спецслужбі, при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ фігуранти порушили вимоги бойових статутів, а також не використали у ході бою весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

"Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої", - вказали у СБУ.

Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи, як повідомляється, підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів.

"На підставі зібраних доказів їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану); ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою)", - ідеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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