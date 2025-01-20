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ДБР: затримано генералів, бездіяльність яких призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році

ДБР: затримано генералів, бездіяльність яких призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році

Київ • УНН

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СБУ та ДБР затримали трьох високопосадовців ЗСУ через неналежну організацію оборони Харківської області. Командувачам загрожує до 10 років ув'язнення за недбале ставлення до служби та організацію залишення поля бою.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ задокументували злочини 3-х посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання", - повідомили у СБУ.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ за сприяння Міністерства оборони та командування ЗСУ затримали екскомандирів: двох генералів та полковника через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року", - вказали також у ДБР.

Як встановило розслідування, "посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр".

Серед іншого, як вказали у спецслужбі, при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ фігуранти порушили вимоги бойових статутів, а також не використали у ході бою весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

"Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої", - вказали у СБУ.

Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи, як повідомляється, підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів.

"На підставі зібраних доказів їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану); ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою)", - ідеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Посадовці Сил логістики ЗСУ отримали підозри за схему із запчастинами для бронетехніки на 83 млн грн20.01.25, 13:21 • 60631 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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