Посадовці Сил логістики ЗСУ отримали підозри за схему із запчастинами для бронетехніки на 83 млн грн

Посадовців Сил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

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"За сприяння Міністерства оборони працівники ДБР викрили оборудку та повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства, які завдали державі збитків на понад 83 млн гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки", - повідомили у ДБР.

За даними ДБР, у 2022 році в одне з управлінь Командування Сил логістики ЗСУ директор приватного підприємства подав комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. "При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та постачання такої продукції", - вказано у повідомленні.

Як зазначається, чиновники управління, які відповідали за закупівлю, знали, що є інші постачальники, але не провели відповідні перевірки пропозиції підприємства та цін на ринку, натомість "формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем".

"Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень. За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень", - повідомили у ДБР.

Начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління, як вказали у бюро, повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Ексдиректору приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За місцем проживання фігурантів проведені обшуки. Готується вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, досліджуються факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини.

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