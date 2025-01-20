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Чиновники Сил логистики ВСУ получили подозрения за схему с запчастями для бронетехники на 83 млн грн

Чиновники Сил логистики ВСУ получили подозрения за схему с запчастями для бронетехники на 83 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10435 просмотра

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ГБР разоблачило схему закупки запчастей для бронетехники по завышенным ценам в Силах логистики ВСУ. Убытки государства составили более 83 млн грн, трем лицам сообщено о подозрении.

Должностных лиц Сил логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

Детали

"При содействии Министерства обороны сотрудники ГБР разоблачили сделку и сообщили о подозрении начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления и уже бывшему директору частного предприятия, которые нанесли государству ущерб на более 83 млн гривен при закупке запчастей для бронетехники", - сообщили в ГБР.

По данным ГБР, в 2022 году в одно из управлений Командования Сил логистики ВСУ директор частного предприятия подал коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей. "При этом он намеренно завысил цену продукции и не имел соответствующего опыта изготовления и поставки такой продукции", - указано в сообщении.

Как отмечается, чиновники управления, которые отвечали за закупку, знали, что есть другие поставщики,  но не провели соответствующие проверки предложения предприятия и цен на рынке, зато "формально провели переговоры с предприятием и объявили его победителем".

"Из-за этого было подписано два контракта на поставку запчастей по завышенным ценам. Общая сумма контракта составила более 171 млн гривен. По результатам экспертиз установлено, что государству был нанесен ущерб на более 83 млн гривен", - сообщили в ГБР.

Начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления, как указали в бюро, сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Экс-директору частного предприятия сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

По месту жительства фигурантов проведены обыски. Готовится вручение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, исследуются факты легализации директором предприятия денег, полученных за запчасти.

Обеспечил повышенные выплаты жене за фиктивное участие в боевых действиях: ГБР объявило подозрение экс-комбригу16.01.25, 10:39 • 25628 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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