Государственное бюро расследований Украины

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины. Суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 марта без возможности внесения залога.
В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года почти 21100 военнослужащих вернулись на службу. Больше всего бойцов вернулось в ВСУ, НГУ и пограничную службу.
Высший совет правосудия уволил судью ОАСК Арину Литвинову за совершение существенного дисциплинарного проступка. Журналисты «Схем» ранее обнаружили, что она получила гражданство РФ в 2002 году в Екатеринбурге.
ГБР ведет расследование против бывшей и. о. главы ГНС Татьяны Кириенко за невыполнение судебного решения. Ей грозит до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.
ГБР задержало командира дивизиона, который требовал деньги с военнослужащих за отпуска и под угрозой наказаний. Чиновник получил около миллиона гривен, технику и другие блага от подчиненных в течение 2023-2024 годов.
И. о. председателя Хмельницкой райадминистрации задержан за организацию схемы уклонения от мобилизации. Чиновник предлагал военнообязанным получить статус ограниченно годных за $1500.
Безработный харьковчанин требовал 20 тысяч долларов за гарантированное трудоустройство в ГБР через якобы имеющиеся связи. Мужчину задержали во время получения первой части взятки в 10 тысяч долларов.
На Киевщине задержали руководителя отделения колонии, который передавал фсб информацию о бывших заключенных в ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Суд избрал меру пресечения для директора онлайн-казино PIN-UP в виде содержания под стражей без возможности залога. Компанию подозревают в отмывании российских денег.
ГБР расследовало 310 дел по организации незаконного пересечения границы в прошлом году. Самой распространенной схемой было снятие с воинского учета через поддельные медицинские диагнозы.
Директор онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег, задержан.
ГБР открыло уголовное производство против бывшей и. о. председателя ГНС Татьяны Кириенко из-за невыполнения судебного решения. Ей грозит до 8 лет лишения свободы за отказ восстановить в должности руководителя ГНС в Хмельницкой области.
Чиновники Гослесагентства организовали коррупционную схему по выдаче удостоверений охотника, собрав более миллиона гривен. Три фигуранта задержаны при распределении средств, им грозит до 10 лет заключения.
На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.
Журналист «Наши деньги» Юрий Николов заявил о превращении НАБУ в неэффективное учреждение, потерявшее свою антикоррупционную миссию. Критика связана со скандалом вокруг увольнения детектива и проблемами в расследованиях.
НАПК продолжает мониторинг образа жизни Евгения Сокура, который не указывал в декларациях свою сожительницу в течение 8 лет. Против него также расследуется уголовное дело о препятствовании обеспечению армии горючим.
ГБР разоблачило организованную группу из 5 человек, которые присвоили более 101 млн грн при закупках топливной древесины для ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Цветочный бутик Алины Лебедевой возобновил работу после 5-недельного перерыва. Владелица рекламирует букеты стоимостью более 9 тысяч гривен, хотя раньше такие заказы были редкостью.
В Божковской исправительной колонии №16 разоблачена система пыток и убийств заключенных. Пять подозреваемых находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Солдат одесского ТЦК предлагал за взятки удалять военнообязанных из базы розыска. Его задержали во время получения 500 долларов, грозит до 8 лет заключения.
В Божковской исправительной колонии №16 выявлена организованная группа работников, которые систематически пытали заключенных. Задокументированы факты избиения, пыток и убийства заключенных, пяти служащим объявлено подозрение.
Три офицера воинской части в Донецкой области организовали схему хищения горючего. Ежемесячно они продавали около 10 тонн топлива, за что им грозит до 15 лет заключения.
Детектив НАБУ Денисюк обнародовал внутреннюю информацию о проблемах в Бюро после своего увольнения. Эксперт Постернак считает, что этот случай разоблачил системный кризис в антикоррупционной системе Украины.
В харьковском ТЦК разоблачена схема уклонения от мобилизации за 70 тыс. грн. Задержан посредник, проведены обыски и изъяты документы.
Депутат горсовета в Кировоградской области и его сообщники организовали поставки некачественной одежды для армии. Из-за махинаций с военной формой государству нанесен ущерб на более чем 21 млн гривен.
В Днепропетровской области задержали заместителя командира воинской части за кражу 24 приборов ночного видения. Сообщается о попытке скрыть преступление, спрятав оборудование в мусор и оформив документы о потере в бою.
НАПК не завершило мониторинг образа жизни Евгения Сокура, бывшего и. о. заместителя председателя ГНС. Проверка касается незадекларированной сожительницы и ее подозрительного цветочного бизнеса.
ГБР обнаружило, что в списки 155-й бригады на обучение во Франции включили 12 человек, задержанных за попытку нелегального пересечения границы. Сейчас их экстрадиция невозможна, поскольку военные уже находятся за границей.
ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении бывших высокопоставленных чиновников МВД за организацию «титушек» во время Майдана. Им инкриминируют похищение, пытки и убийства активистов в 2014 году.
ГБР задержало адвоката, который за взятку помогал избежать призыва и выехать за границу. В его автомобиле нашли военные документы трех призывников с печатями ТЦК.