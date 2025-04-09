Государственное бюро расследований Украины

В списки на обучение во Франции в 155-й ОМБр попали уклонисты

ГБР обнаружило, что в списки 155-й бригады на обучение во Франции включили 12 человек, задержанных за попытку нелегального пересечения границы. Сейчас их экстрадиция невозможна, поскольку военные уже находятся за границей.