Государственное бюро расследований Украины

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25641 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 34591 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 43774 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51513 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 64147 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55246 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54837 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117232 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81291 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224329 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
52%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31432 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83319 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17519 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14371 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 14973 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83340 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117232 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224329 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401677 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394236 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10227 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13744 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14386 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17536 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74555 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Государственное бюро расследований Украины

Новости по теме

Ненадлежащая оборона Харьковщины: суд оставил без изменений меру пресечения для генерала Галушкина

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины. Суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 марта без возможности внесения залога.

Война • 10 марта, 13:37 • 15400 просмотра

ДБР: более 21 тысячи бойцов вернулись в армию из СЗЧ

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года почти 21100 военнослужащих вернулись на службу. Больше всего бойцов вернулось в ВСУ, НГУ и пограничную службу.

Война • 3 марта, 15:38 • 16854 просмотра

ВСП уволил судью ОАСК Литвинову, у которой «Схемы» обнаружили российское гражданство

Высший совет правосудия уволил судью ОАСК Арину Литвинову за совершение существенного дисциплинарного проступка. Журналисты «Схем» ранее обнаружили, что она получила гражданство РФ в 2002 году в Екатеринбурге.

Общество • 27 февраля, 12:43 • 30594 просмотра
Эксклюзив

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

ГБР ведет расследование против бывшей и. о. главы ГНС Татьяны Кириенко за невыполнение судебного решения. Ей грозит до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

политика • 25 февраля, 10:03 • 115476 просмотра

Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

ГБР задержало командира дивизиона, который требовал деньги с военнослужащих за отпуска и под угрозой наказаний. Чиновник получил около миллиона гривен, технику и другие блага от подчиненных в течение 2023-2024 годов.

Общество • 24 февраля, 10:23 • 91156 просмотра

Помогал военнообязанным избегать мобилизации: задержан руководитель Хмельницкой райадминистрации

И. о. председателя Хмельницкой райадминистрации задержан за организацию схемы уклонения от мобилизации. Чиновник предлагал военнообязанным получить статус ограниченно годных за $1500.

Криминал и ЧП • 21 февраля, 13:33 • 27923 просмотра

В Харькове безработный пытался "продать" должность в ГБР за 20 тысяч долларов

Безработный харьковчанин требовал 20 тысяч долларов за гарантированное трудоустройство в ГБР через якобы имеющиеся связи. Мужчину задержали во время получения первой части взятки в 10 тысяч долларов.

политика • 20 февраля, 13:22 • 33196 просмотра

На Киевщине задержали агента рф, который передавал россиянам данные о заключенных военных

На Киевщине задержали руководителя отделения колонии, который передавал фсб информацию о бывших заключенных в ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война • 18 февраля, 08:29 • 30314 просмотра

Суд арестовал директора онлайн-казино «PIN-UP»

Суд избрал меру пресечения для директора онлайн-казино PIN-UP в виде содержания под стражей без возможности залога. Компанию подозревают в отмывании российских денег.

Криминал и ЧП • 17 февраля, 12:59 • 23623 просмотра

В прошлом году ГБР расследовало более 300 дел по организации незаконного пересечения границы

ГБР расследовало 310 дел по организации незаконного пересечения границы в прошлом году. Самой распространенной схемой было снятие с воинского учета через поддельные медицинские диагнозы.

Общество • 17 февраля, 10:39 • 24319 просмотра

ГБР задержало директора подозреваемого в отмывании российских денег онлайн-казино "PIN-UP"

Директор онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег, задержан.

Криминал и ЧП • 14 февраля, 09:12 • 24197 просмотра
Эксклюзив

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

ГБР открыло уголовное производство против бывшей и. о. председателя ГНС Татьяны Кириенко из-за невыполнения судебного решения. Ей грозит до 8 лет лишения свободы за отказ восстановить в должности руководителя ГНС в Хмельницкой области.

Криминал и ЧП • 12 февраля, 09:53 • 111473 просмотра

Насобирали миллион на поборах с желающих получить удостоверение охотника: в Одессе на схеме разоблачены должностные лица Гослесагентства

Чиновники Гослесагентства организовали коррупционную схему по выдаче удостоверений охотника, собрав более миллиона гривен. Три фигуранта задержаны при распределении средств, им грозит до 10 лет заключения.

Криминал и ЧП • 11 февраля, 12:55 • 28877 просмотра

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК: помогал повторно бежать военным, которых вернули из СЗЧ

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.

Война • 10 февраля, 16:21 • 31001 просмотра

НАБУ разучилось работать, став райотделом, где гоняют мух и штрафуют бабушек – антикоррупционеры требуют закрыть Бюро

Журналист «Наши деньги» Юрий Николов заявил о превращении НАБУ в неэффективное учреждение, потерявшее свою антикоррупционную миссию. Критика связана со скандалом вокруг увольнения детектива и проблемами в расследованиях.

политика • 6 февраля, 13:43 • 23636 просмотра
Эксклюзив

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАПК продолжает мониторинг образа жизни Евгения Сокура, который не указывал в декларациях свою сожительницу в течение 8 лет. Против него также расследуется уголовное дело о препятствовании обеспечению армии горючим.

политика • 6 февраля, 11:04 • 127647 просмотра

Должностным лицам Луганска выдвинули подозрение о хищении 101 млн грн при закупках для ВСУ

ГБР разоблачило организованную группу из 5 человек, которые присвоили более 101 млн грн при закупках топливной древесины для ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Война • 6 февраля, 10:14 • 27144 просмотра

Букет на миллион или как гражданская жена помощника Гетманцева ведет бизнес

Цветочный бутик Алины Лебедевой возобновил работу после 5-недельного перерыва. Владелица рекламирует букеты стоимостью более 9 тысяч гривен, хотя раньше такие заказы были редкостью.

политика • 4 февраля, 13:52 • 24051 просмотра

В деле о пытках в Божковской колонии появились новые подозреваемые

В Божковской исправительной колонии №16 разоблачена система пыток и убийств заключенных. Пять подозреваемых находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП • 4 февраля, 11:52 • 22694 просмотра

За деньги обещал "снимать" людей с розыска: в Одессе задержали военного ТЦК

Солдат одесского ТЦК предлагал за взятки удалять военнообязанных из базы розыска. Его задержали во время получения 500 долларов, грозит до 8 лет заключения.

Война • 4 февраля, 11:33 • 28716 просмотра

В колонии на Полтавщине разоблачена система пыток и убийств заключенных

В Божковской исправительной колонии №16 выявлена организованная группа работников, которые систематически пытали заключенных. Задокументированы факты избиения, пыток и убийства заключенных, пяти служащим объявлено подозрение.

Криминал и ЧП • 2 февраля, 11:08 • 34949 просмотра

В Донецкой области разоблачили трех офицеров, которые разворовывали военное топливо

Три офицера воинской части в Донецкой области организовали схему хищения горючего. Ежемесячно они продавали около 10 тонн топлива, за что им грозит до 15 лет заключения.

Криминал и ЧП • 30 января, 14:35 • 23621 просмотра

Юридическое сообщество обсуждает публичный слив информации бывшим детективом и считает его свидетельством полной несостоятельности НАБУ - эксперт

Детектив НАБУ Денисюк обнародовал внутреннюю информацию о проблемах в Бюро после своего увольнения. Эксперт Постернак считает, что этот случай разоблачил системный кризис в антикоррупционной системе Украины.

политика • 29 января, 16:03 • 27329 просмотра

В Харькове в одном из ТЦК наладили новую схему уклонения от мобилизации, проведены обыски - ГБР

В харьковском ТЦК разоблачена схема уклонения от мобилизации за 70 тыс. грн. Задержан посредник, проведены обыски и изъяты документы.

Война • 29 января, 09:48 • 37629 просмотра

Депутат горсовета в Кировоградской области организовал схему с военной формой

Депутат горсовета в Кировоградской области и его сообщники организовали поставки некачественной одежды для армии. Из-за махинаций с военной формой государству нанесен ущерб на более чем 21 млн гривен.

Криминал и ЧП • 29 января, 09:46 • 24433 просмотра

В Днепропетровской области задержали замкомандира в/ч за кражу приборов ночного видения на почти 4 млн грн

В Днепропетровской области задержали заместителя командира воинской части за кражу 24 приборов ночного видения. Сообщается о попытке скрыть преступление, спрятав оборудование в мусор и оформив документы о потере в бою.

Война • 27 января, 08:37 • 31771 просмотра
Эксклюзив

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

НАПК не завершило мониторинг образа жизни Евгения Сокура, бывшего и. о. заместителя председателя ГНС. Проверка касается незадекларированной сожительницы и ее подозрительного цветочного бизнеса.

политика • 24 января, 11:33 • 162846 просмотра

В списки на обучение во Франции в 155-й ОМБр попали уклонисты

ГБР обнаружило, что в списки 155-й бригады на обучение во Франции включили 12 человек, задержанных за попытку нелегального пересечения границы. Сейчас их экстрадиция невозможна, поскольку военные уже находятся за границей.

Война • 24 января, 11:31 • 33324 просмотра

Экс-чиновников МВД времен Януковича будут судить по делу "титушек"

ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении бывших высокопоставленных чиновников МВД за организацию «титушек» во время Майдана. Им инкриминируют похищение, пытки и убийства активистов в 2014 году.

политика • 24 января, 11:27 • 25155 просмотра

В Днепре адвокат за $12 тысяч предлагал помощь в уклонении от мобилизации

ГБР задержало адвоката, который за взятку помогал избежать призыва и выехать за границу. В его автомобиле нашли военные документы трех призывников с печатями ТЦК.

Криминал и ЧП • 24 января, 09:28 • 24791 просмотра