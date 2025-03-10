Ненадлежащая оборона Харьковщины: суд оставил без изменений меру пресечения для генерала Галушкина
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины. Суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 марта без возможности внесения залога.
Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 марта без альтернативы внесения залога для генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне на Харьковщине, передает УНН.
Детали
В ГБР журналисту УНН сообщили, что Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для экс-начальника ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина - содержание под стражей.
"Коллегия судей не прислушалась к аргументам защиты и оставила без изменений постановление следственного судьи. Таким образом, до 23 марта на основании этого постановления генерал Галушкин будет содержаться под стражей в Киевском СИЗО", - сказал адвокат Галушкина Дмитрий Круговой журналистам.
Дополнение
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.
По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировкой (ОТУ) "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения.
21 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-командира ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина в виде содержания под стражей на 2 месяца. Альтернативой был залог в 5 миллионов гривен.
Позже за Галушкина внесли залог на сумму пять миллионов гривен.
Тем не менее, на выходе из СИЗО его задержали. Тогда в ГБР уже заявили, что "обнаружили новые факты в деле о прорыве границы на Харьковщине".