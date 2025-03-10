Неналежна оборона Харківщини: суд залишив без змін запобіжний захід для генерала Галушкіна
Київ • УНН
Київський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Юрія Галушкіна, підозрюваного у справі про неналежну оборону Харківщини. Суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 березня без можливості внесення застави.
Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 березня без альтернативи внесення застави для генерала Юрія Галушкіна, підозрюваного в справі про неналежну оборону на Харківщині, передає УНН.
Деталі
У ДБР журналісту УНН повідомили, що Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна - тримання під вартою.
"Колегія суддів залишила не дослухалася до аргументів захисту і залишила без змін ухвалу слідчого судді. Таким чином до 23 березня на підставі цієї ухвали генерал Галушкін буде триматися під вартою в Київському СІЗО", - сказав адвокат Галушкіна Дмитро Круговий журналістам.
Доповнення
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році.
За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.
21 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Альтернативою була застава у 5 млн гривень.
Згодом, за Галушкіна, внесли заставу на суму п'ять мільйонів гривень.
Втім на виході із СІЗО його затримали. Тоді у ДБР вже заявили, що "виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині".