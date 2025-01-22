За командувача ОТУ "Харків" Галушкіна внесли заставу у 5 мільйонів гривень

За бригадного генерала Юрія Галушкіна, підозрюваного в справі про неналежну оборону на Харківщині, внесли заставу на суму п'ять мільйонів гривень. Про це повідомив адвокат Михайло Величко, передає УНН.

"Справа бригадного генерала Юрія Галушкіна. Черговий крок на волю!" - написав на своїй сторінці у Facebook Михайло Величко.

Хто вніс заставу - наразі невідомо.

Галушкін є одним із трьох підозрюваних у справі щодо неналежної оборони під час наступу на північ Харківщини у 2024 році. На той момент він очолював ОТУ "Харків".

Нагадаємо

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Згодом стало відомо, що Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Альтернативою була застава у 5 млн гривень.