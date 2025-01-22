За командующего ОТГ "Харьков" Галушкина внесли внесли внесли залог в 5 миллионов гривен

За бригадного генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне на Харьковщине, внесли залог на сумму пять миллионов гривен. Об этом сообщил адвокат Михаил Величко, передает УНН.

"Дело бригадного генерала Юрия Галушкина. Очередной шаг на свободу!" - написал на своей странице в Facebook Михаил Величко.

Кто внес залог - пока неизвестно.

Галушкин является одним из трех подозреваемых по делу о ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году. На тот момент он возглавлял ОТГ "Харьков".

Напомним

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.

По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон этого соединения.

Впоследствии стало известно, что Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина в виде содержания под стражей на 2 месяца. Альтернативой был залог в 5 млн гривен.