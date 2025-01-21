Неналежна оборона на півночі Харківщини: суд арештував полковника Лапіна

Печерський райсуд Києва відправив під варту полковника Іллю Лапіна, якого підозрюють у справі про неналежну оборону на Харківщині.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що першим почали обирати запобіжний захід підозрюваному полковнику Іллі Лапіну. Прокурори просили взяти під варту. Сам Лапін, розповів, що зараз працює волонтером. Далі прокурор клопотав, щоб засідання було закритим, бо в матеріалах міститься державна таємниця.

Клопотання прокурора про застосування тримання під вартою до підозрюваного Іллю Лапіна задовольнили. Полковника триматимуть під вартою 60 діб - йдеться в повідомленні.

Захисник Лапіна Юрій Кривко розповів журналістам, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Доповнення

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році.