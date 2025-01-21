Ненадлежащая оборона на севере Харьковщины: суд арестовал полковника Лапина

Печерский райсуд Киева отправил под стражу полковника Илью Лапина, которого подозревают по делу о ненадлежащей обороне на Харьковщине.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что первым начали избирать меру пресечения подозреваемому полковнику Илье Лапину. Прокуроры просили взять под стражу. Сам Лапин, рассказал, что сейчас работает волонтером. Далее прокурор ходатайствовал, чтобы заседание было закрытым, потому что в материалах содержится государственная тайна.

Ходатайство прокурора о применении содержания под стражей к подозреваемому Илье Лапину удовлетворили. Полковника будут держать под стражей 60 суток - говорится в сообщении.

Защитник Лапина Юрий Кривко рассказал журналистам, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Дополнение

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.