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На Закарпатье задержали инструктора ТЦК: помогал повторно бежать военным, которых вернули из СЗЧ

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК: помогал повторно бежать военным, которых вернули из СЗЧ

Киев  •  УНН

 • 8685 просмотра

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На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.

Работники Государственного бюро расследований задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП, который за деньги помогал военным, которых вернули после самовольного оставления части, бежать из батальона. Также он помогал мужчинам призывного возраста бежать из центра комплектования, передает ГБР, пишет УНН.

Детали

Мужчин, прибывших в ТЦК, он выводил за пределы учреждения. Стоимость такой "услуги" составляла 3-4 тыс. долларов. Также за 4-5 тыс. долларов он помогал военнослужащим, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва.

Во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному побегу, уверяя их, что покажет, как можно выйти за расположение части в обход патрулей. Там беглецов ждал его знакомый, который на собственном автомобиле доставлял их в безопасные локации. По такой схеме место несения службы оставили по меньшей мере 5 военнослужащих.

ГБР задержало инструктора во время передачи 10 тыс. долларов.

Фигуранту сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Во время обысков были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, деньги в разных валютах в эквиваленте более 36 тыс. долларов, 5 золотых слитков весом по 31 грамм, стоимость которых оценивается в почти 700 тыс. грн.

Напомним

На фоне последних событий (взрывы у Ровенского, Павлоградского, Каменец-Подольского ТЦК) в воинских частях и учреждениях, подчиненных Сухопутным войскам ВСУ, усилены меры безопасности. Правоохранители расследуют случаи подрывов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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