На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 198 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 58130 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 113526 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147713 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 205936 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167253 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149693 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124452 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109616 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103694 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 112680 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 115657 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 108942 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 114691 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 108631 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 164923 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 163624 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 296432 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 324530 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 259725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 32563 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 37308 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 108942 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 88472 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116594 перегляди
Актуальне
На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

Київ • УНН

 • 29127 перегляди

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав військовим, яких повернули після самовільного залишення частини, тікати з батальйону. Також він допомагав чоловікам призовного віку втікати з центру комплектування, передає ДБР, пише УНН.

Деталі

Чоловіків, які прибули до ТЦК, він виводив за межі установи. Вартість такої "послуги" становила 3-4 тис. доларів. Також за 4-5 тис. доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі, запевнюючи їх, що покаже, як можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там втікачів чекав його знайомий, який власним автомобілем доставляв їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше 5 військовослужбовців.

ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тис. доларів.

Фігуранту повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Карного кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років.

Обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Під час обшуків було вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад 36 тис. доларів, 5 золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 тис. грн.

Нагадаємо

На фоні останніх подій (вибухи у Рівненського, Павлоградського, Кам'янець-Подільського ТЦК) у військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, посилено безпекові заходи. Правоохоронці розслідують випадки підривів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКримінал та НП
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
pavlohradПавлоград
rivneРівне

Звернутися з питань розміщення реклами