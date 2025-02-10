На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

Працівники Державного бюро розслідувань затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав військовим, яких повернули після самовільного залишення частини, тікати з батальйону. Також він допомагав чоловікам призовного віку втікати з центру комплектування, передає ДБР, пише УНН.

Деталі

Чоловіків, які прибули до ТЦК, він виводив за межі установи. Вартість такої "послуги" становила 3-4 тис. доларів. Також за 4-5 тис. доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі, запевнюючи їх, що покаже, як можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там втікачів чекав його знайомий, який власним автомобілем доставляв їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше 5 військовослужбовців.

ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тис. доларів.

Фігуранту повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Карного кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років.

Обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Під час обшуків було вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад 36 тис. доларів, 5 золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 тис. грн.

Нагадаємо

На фоні останніх подій (вибухи у Рівненського, Павлоградського, Кам'янець-Подільського ТЦК) у військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, посилено безпекові заходи. Правоохоронці розслідують випадки підривів.