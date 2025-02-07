У військових частинах та ТЦК посилено заходи безпеки на тлі підривів - Командування Сухопутних військ

Правоохоронці розслідують випадки підривів біля та у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також у військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, посилено безпекові заходи. Про це Суспільному повідомили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит щодо випадків нападів на ТЦК та СП, пише УНН.

"Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП. У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП. У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій, - йдеться у повідомленні.

Зокрема йдеться про:

посилено патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;

посилено контроль доступу на території військових об’єктів;

здійснюється встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;

проведено додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

Зазначається, що крім цього проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

1 лютого у Рівненському територіальному центрі комплектування стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро осіб отримали поранення, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

2 лютого біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.

5 лютого у приміщенні територіального центру комплектування в Кам'янці-Подільському стався вибух.