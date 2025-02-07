В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности на фоне подрывов - Командование Сухопутных войск

ukenru
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
11:29 • 52731 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 72633 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
07:42 • 109306 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
07:23 • 105939 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 136850 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 137874 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 139779 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136531 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 126463 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 119361 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

7 февраля, 03:43 • 38015 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

7 февраля, 04:14 • 111152 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

7 февраля, 05:33 • 86728 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

7 февраля, 07:00 • 64556 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 107101 просмотра
публикации
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 5411 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 52750 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 177122 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 189918 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 202534 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

07:42 • 109309 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 107101 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 104834 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 110497 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 114292 просмотра
Актуальное
В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности на фоне подрывов - Командование Сухопутных войск

В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности на фоне подрывов - Командование Сухопутных войск

Киев  •  УНН

 • 5525 просмотра

Read in English

В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности после ряда подрывов. Внедрено усиленное патрулирование, контроль доступа и видеонаблюдение, проведены дополнительные инструктажи персонала.

Правоохранители расследуют случаи подрывов возле и в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Также в воинских частях и учреждениях, подчиненных Сухопутным войскам ВСУ, усилены меры безопасности. Об этом Общественному сообщили в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ в ответ на запрос о случаях нападений на ТЦК и СП, пишет УНН.

"Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК и СП. Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК и СП. Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций,

- говорится в сообщении.

В частности речь идет о:

  • усилено патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий;
    • усилен контроль доступа на территории военных объектов;
      • осуществляется установка (усовершенствование) систем видеонаблюдения, а также технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий;
        • проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях;

          Отмечается, что кроме этого проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

          Напомним

          1 февраля в Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.

          2 февраля возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.

          5 февраля в помещении территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          ВойнаКриминал и ЧП
          sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
          vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
          ukrainaУкраина
          rovnoРовно

          Обратиться по вопросам размещения рекламы