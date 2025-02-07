В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности на фоне подрывов - Командование Сухопутных войск
Киев • УНН
В воинских частях и ТЦК усилены меры безопасности после ряда подрывов. Внедрено усиленное патрулирование, контроль доступа и видеонаблюдение, проведены дополнительные инструктажи персонала.
Правоохранители расследуют случаи подрывов возле и в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Также в воинских частях и учреждениях, подчиненных Сухопутным войскам ВСУ, усилены меры безопасности. Об этом Общественному сообщили в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ в ответ на запрос о случаях нападений на ТЦК и СП, пишет УНН.
"Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК и СП. Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК и СП. Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций,
В частности речь идет о:
- усилено патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий;
- усилен контроль доступа на территории военных объектов;
- осуществляется установка (усовершенствование) систем видеонаблюдения, а также технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий;
- проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях;
Отмечается, что кроме этого проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей и возникновения других чрезвычайных ситуаций.
Напомним
1 февраля в Ровенском территориальном центре комплектования произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще шесть человек получили ранения, на месте работают правоохранители и экстренные службы.
2 февраля возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.
5 февраля в помещении территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв.