Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически требовал деньги с подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает не менее 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Злоумышленник фактически «продавал» отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования. Кроме того, он требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины, - говорится в сообщении.

Детали

Подчиненные, которые попадали на «крючок» командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей.

По оперативным данным, в 2023-2024 годах чиновник таким образом «заработал» почти 1 млн грн.

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