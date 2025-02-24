Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части
Киев • УНН
ГБР задержало командира дивизиона, который требовал деньги с военнослужащих за отпуска и под угрозой наказаний. Чиновник получил около миллиона гривен, технику и другие блага от подчиненных в течение 2023-2024 годов.
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически требовал деньги с подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает не менее 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Злоумышленник фактически «продавал» отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования. Кроме того, он требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины,
Детали
Подчиненные, которые попадали на «крючок» командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей.
По оперативным данным, в 2023-2024 годах чиновник таким образом «заработал» почти 1 млн грн.
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