Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

ukenru
Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 45278 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 75031 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
07:50 • 100596 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
07:50 • 88546 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
07:11 • 100776 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
05:53 • 104748 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
05:32 • 124601 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
24 февраля, 04:00 • 106829 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 118012 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 119129 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

24 февраля, 01:30 • 106409 просмотра
В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

24 февраля, 01:56 • 111262 просмотра
USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

24 февраля, 02:02 • 58549 просмотра
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

24 февраля, 04:16 • 104612 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106476 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

05:32 • 124593 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 207907 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 213740 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 189300 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 211942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 32727 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106476 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 105250 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 155191 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 136635 просмотра
Актуальное
Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

Киев  •  УНН

 • 4463 просмотра

Read in English

ГБР задержало командира дивизиона, который требовал деньги с военнослужащих за отпуска и под угрозой наказаний. Чиновник получил около миллиона гривен, технику и другие блага от подчиненных в течение 2023-2024 годов.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически требовал деньги с подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает не менее 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Злоумышленник фактически «продавал» отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования. Кроме того, он требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины,

- говорится в сообщении.

Детали

Подчиненные, которые попадали на «крючок» командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей.

Image

По оперативным данным, в 2023-2024 годах чиновник таким образом «заработал» почти 1 млн грн.

Помогал военнообязанным избегать мобилизации: задержан руководитель Хмельницкой райадминистрации21.02.25, 15:33 • 23879 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
ukrainaУкраина
khersonХерсон

Обратиться по вопросам размещения рекламы