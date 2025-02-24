Зібрав "данину" на 1 млн грн із підлеглих: затримано посадовця військової частини

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Зловмисник фактично "продавав" відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни,