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Зібрав "данину" на 1 млн грн із підлеглих: затримано посадовця військової частини

Зібрав "данину" на 1 млн грн із підлеглих: затримано посадовця військової частини

Київ • УНН

 • 91120 перегляди

ДБР затримало командира дивізіону, який вимагав гроші з військовослужбовців за відпустки та під загрозою покарань. Посадовець отримав близько мільйона гривень, техніку та інші блага від підлеглих протягом 2023-2024 років.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Зловмисник фактично "продавав" відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Підлеглі, які потрапляли на "гачок" командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей.

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За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб "заробив" майже 1 млн грн.

Допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації: затримано керівника Хмельницької райадміністрації21.02.25, 15:33 • 27210 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
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khersonХерсон

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