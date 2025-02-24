Зібрав "данину" на 1 млн грн із підлеглих: затримано посадовця військової частини
Київ • УНН
ДБР затримало командира дивізіону, який вимагав гроші з військовослужбовців за відпустки та під загрозою покарань. Посадовець отримав близько мільйона гривень, техніку та інші блага від підлеглих протягом 2023-2024 років.
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Зловмисник фактично "продавав" відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни,
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Підлеглі, які потрапляли на "гачок" командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей.
За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб "заробив" майже 1 млн грн.
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