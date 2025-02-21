Допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації: затримано керівника Хмельницької райадміністрації

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної адміністрації. Він, за версією слідства, організував схему, за якою військовозобов’язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

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Зазначається, що керівник райадміністрації входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП.

Наприкінці 2024 року до нього звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.

Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має "необхідні зв’язки" для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої "послуги" становила 1,5 тис. доларів США за людину,