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Допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації: затримано керівника Хмельницької райадміністрації

Допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації: затримано керівника Хмельницької райадміністрації

Київ • УНН

 • 27209 перегляди

В.о. голови Хмельницької райадміністрації затримано за організацію схеми ухилення від мобілізації. Посадовець пропонував військовозобов'язаним отримати статус обмежено придатних за $1500.

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної адміністрації. Він, за версією слідства, організував схему, за якою військовозобов’язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що керівник райадміністрації входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП.

Наприкінці 2024 року до нього звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.

Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має "необхідні зв’язки" для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої "послуги" становила 1,5 тис. доларів США за людину,

- йдеться у повідомленні.

Для цього підприємець мав надати медичні документи своїх працівників, які посадовець передав би голові військово-лікарської комісії при Хмельницькому ТЦК та СП. Надалі у військово-облікових документах з’являлася б відмітка про придатність лише до несення служби у тилових підрозділах.

Отримавши документи одного з працівників підприємства, посадовець заявив, що для отримання потрібного висновку необхідно "домалювати" діагноз. Він також запевнив, що знайде лікаря, який оформить усі потрібні довідки.

18 лютого ДБР затримало посадовця під час отримання 1,6 тис. доларів США за "оформлення" статусу обмежено придатного.

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Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

На Одещині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації за участю суддів19.02.25, 16:12 • 47894 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
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