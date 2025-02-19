На Одещині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації за участю суддів

На Одещині викрили голову одного з міськрайонних судів, який разом із спільниками "заробляв" на ухилянтах.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Служба безпеки та НАБУ ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком-військовозобов’язаним - йдеться у повідомленні.

Операція тривала понад рік і призвела до викриття восьми учасників організованої злочинної групи, серед яких – голова суду, двоє суддів, заступник керівника його апарату, а також адвокати та інші особи, які допомагали ухилянтам.

Зокрема, судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, яке давало ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною. Вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів з одного призовника.

Повідомляється, що для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

З метою конспірації фігуранти проводили "ділові" зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи - йдеться у повідомленні.

Документацію, мобільні телефони та комп’ютери з доказами оборудки вилучили під час обшуків у адмінбудівлі суду та у приватних офісах фігурантів.

Правоохоронці повідомили про підозру голові суду та семи його спільникам за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких незаконний перетин кордону та отримання неправомірної вигоди. Крім того, троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У різних регіонах України викрили 17 організаторів схем ухилення від мобілізації