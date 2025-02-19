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В Одесской области разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации с участием судей

В Одесской области разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации с участием судей

Киев  •  УНН

 • 9372 просмотра

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СБУ разоблачила преступную группу из 8 человек во главе с председателем горрайонного суда Одесской области. Через фейковые судебные решения об уходе за ребенком военнообязанные незаконно выезжали за границу.

В Одесской области разоблачили председателя одного из горрайонных судов, который вместе с сообщниками «зарабатывал» на уклонистах.

Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности и НАБУ ликвидировали в одном из горрайонных судов Одесской области масштабную схему уклонения от мобилизации. По материалам дела, фигуранты помогали уклонистам сбежать за границу через фейковые решения суда о самостоятельном воспитании ребенка отцом-военнообязанным

- говорится в сообщении.

Операция длилась более года и привела к разоблачению восьми участников организованной преступной группы, среди которых - председатель суда, двое судей, заместитель руководителя его аппарата, а также адвокаты и другие лица, которые помогали уклонистам.

В частности, судьи принимали заведомо сфальсифицированные решения, которое давало уклонистам основания для выезда за границу под предлогом единоличного ухода за ребенком. Стоимость «услуги» составляла 3,5 тысячи долларов с одного призывника.

Сообщается, что для поиска клиентов были привлечены адвокаты и их помощники, которые предлагали в соцсетях якобы легальный способ выезда за границу для военнообязанных.

С целью конспирации фигуранты проводили «деловые» встречи с потенциальными призывниками в офисе местной адвокатской компании. Там они обсуждали механизмы безосновательного получения отсрочки от мобилизации и размеры оплаты за услуги организованной группы

- говорится в сообщении.

Документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами сделки изъяли во время обысков в админздании суда и в частных офисах фигурантов.

Правоохранители сообщили о подозрении председателю суда и семи его сообщникам по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых незаконное пересечение границы и получение неправомерной выгоды. Кроме того, трое судей дополнительно получили дисциплинарное взыскание в виде представления об их увольнении. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В разных регионах Украины разоблачили 17 организаторов схем уклонения от мобилизации07.02.25, 17:46 • 31497 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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