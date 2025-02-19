В Одесской области разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации с участием судей
Киев • УНН
СБУ разоблачила преступную группу из 8 человек во главе с председателем горрайонного суда Одесской области. Через фейковые судебные решения об уходе за ребенком военнообязанные незаконно выезжали за границу.
В Одесской области разоблачили председателя одного из горрайонных судов, который вместе с сообщниками «зарабатывал» на уклонистах.
Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Служба безопасности и НАБУ ликвидировали в одном из горрайонных судов Одесской области масштабную схему уклонения от мобилизации. По материалам дела, фигуранты помогали уклонистам сбежать за границу через фейковые решения суда о самостоятельном воспитании ребенка отцом-военнообязанным
Операция длилась более года и привела к разоблачению восьми участников организованной преступной группы, среди которых - председатель суда, двое судей, заместитель руководителя его аппарата, а также адвокаты и другие лица, которые помогали уклонистам.
В частности, судьи принимали заведомо сфальсифицированные решения, которое давало уклонистам основания для выезда за границу под предлогом единоличного ухода за ребенком. Стоимость «услуги» составляла 3,5 тысячи долларов с одного призывника.
Сообщается, что для поиска клиентов были привлечены адвокаты и их помощники, которые предлагали в соцсетях якобы легальный способ выезда за границу для военнообязанных.
С целью конспирации фигуранты проводили «деловые» встречи с потенциальными призывниками в офисе местной адвокатской компании. Там они обсуждали механизмы безосновательного получения отсрочки от мобилизации и размеры оплаты за услуги организованной группы
Документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами сделки изъяли во время обысков в админздании суда и в частных офисах фигурантов.
Правоохранители сообщили о подозрении председателю суда и семи его сообщникам по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых незаконное пересечение границы и получение неправомерной выгоды. Кроме того, трое судей дополнительно получили дисциплинарное взыскание в виде представления об их увольнении. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В разных регионах Украины разоблачили 17 организаторов схем уклонения от мобилизации07.02.25, 17:46 • 31497 просмотров