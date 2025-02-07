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В разных регионах Украины разоблачили 17 организаторов схем уклонения от мобилизации

В разных регионах Украины разоблачили 17 организаторов схем уклонения от мобилизации

Киев  •  УНН

 • 3526 просмотра

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В разных регионах Украины задержали 17 организаторов схем уклонения от призыва. Среди задержанных - медики, чиновники и перевозчики, которые помогали за $14 тыс переправлять военнообязанных за границу.

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 17 организаторов сделок. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, фигуранты продавали фиктивные медсправки об инвалидности или переправляли уклонистов за границу в обход пунктов пропуска. Стоимость таких «услуг» составляла до 14 тыс. американских долларов.

Например, в Донецкой области задержали местного дельца, который продавал уклонистам электронные карты побега в Евросоюз через так называемую «зеленку». В частности, «маршрут» пролегал через лесные тропы и водоемы на границе с соседней страной ЕС.

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На Днепропетровщине задержали чиновника районного ТЦК и председателя местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными медсправками о непригодности. Также они привлекли сообщника, который подыскивал им клиентов.

На Закарпатье в Раховском районе задержали дельца, который снаряжал уклонистов в гидрокостюмы и переправлял их через пограничную реку в ЕС.

В Ужгороде задержали 3-х водителей международных рейсов, которые прятали военнообязанных в кабине грузовых фур и вывозили за границу.

По информации, еще 7-х фигурантов разоблачили в Хустском районе области, среди которых - должностные лица медицинских учреждений и адвокат. Они продавали фиктивные медзаключения для «списания» потенциальных призывников с воинского учета по состоянию здоровья.

Как сообщает СБУ, в Черкассах задержали бывшего медработника вместе с сообщником. Руководитель фармацевтической компании и его помощник оформляли для уклонистов фейковые справки о наличии тяжелых заболеваний.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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