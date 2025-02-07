В Хмельницком задержали агента рф, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны - СБУ
Киев • УНН
В Хмельницком СБУ задержала 32-летнего наркозависимого агента рф, который собирал данные о военных объектах для теракта. Задержанному грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
В Хмельницком задержали российского агента, который готовил теракт вблизи подразделений Сил обороны по заказу спецслужб рф, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.
Служба безопасности предотвратила теракт, который российские спецслужбы готовили в Хмельницком. По результатам спецоперации задержан агент рф, который планировал заложить взрывчатку возле пунктов базирования Сил обороны на территории города
По данным спецслужбы, соответствующее задание фигурант получил дистанционно от своего куратора из рф в начале этого года.
Приоритетными целями врага, как сообщили в СБУ, были запасные командные пункты и места дислокации подразделений ВСУ и Нацгвардии.
Агент, по данным СБУ, обходил территорию, фиксировал геолокации, искал места для закладки взрывчатки. После обнаружения объекта он анализировал периметр на наличие "удобных" точек для установки самодельного взрывного устройства (СВУ). Далее он передавал координаты куратору из рф для согласования, ожидая инструкции по изготовлению СВУ с механизмом дистанционной активации через телефон, указали в спецслужбе.
СБУ сработала на опережение и задержала агента во время доразведки вблизи военного объекта, где оккупанты планировали теракт.
У него изъят мобильный телефон с анонимным чатом, где он общался с российским спецслужбистом.
По данным следствия, агентом оказался 32-летний наркозависимый, который попал в поле зрения оккупантов, ища быстрый заработок в Телеграме на "дозу".
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) УКУ. Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
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