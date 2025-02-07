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У Хмельницькому затримали агента рф, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони - СБУ

У Хмельницькому затримали агента рф, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони - СБУ

Київ • УНН

 • 31970 перегляди

У Хмельницькому СБУ затримала 32-річного наркозалежного агента рф, який збирав дані про військові об'єкти для теракту. Затриманому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.

У Хмельницькому затримали російського агента, який готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони на замовлення спецслужб рф, повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, пише УНН.

Служба безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента рф, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста

- повідомили у СБУ у соцмережах.

За даними спецслужби, відповідне завдання фігурант отримав дистанційно від свого куратора з рф на початку цього року.

Пріоритетними цілями ворога, як повідомили у СБУ, були запасні командні пункти та місця дислокації підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

Агент, за даними СБУ, обходив територію, фіксував геолокації, шукав місця для закладки вибухівки. Після виявлення об’єкта він аналізував периметр на наявність "зручних" точок для встановлення саморобного вибухового пристрою (СВП). Далі він передавав координати куратору з рф для погодження, очікуючи інструкції щодо виготовлення СВП з механізмом дистанційної активації через телефон, вказали у спецслужбі.

СБУ спрацювала на випередження та затримала агента під час дорозвідки поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт.

У нього вилучено мобільний телефон із анонімним чатом, де він спілкувався з російським спецслужбістом.

За даними слідства, агентом виявився 32-річний наркозалежний, який потрапив у поле зору окупантів, шукаючи швидкий заробіток у Телеграмі на "дозу".

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ про теракти, які вчиняють завербовані агенти: ворог підриває виконавців дистанційно05.02.25, 17:46 • 29482 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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