В Виннице задержали чиновника и двух медиков: подозреваются в помощи уклонистам

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СБУ задержала руководителя коммунального учреждения и двух врачей, которые за $6500 оформляли фиктивные медсправки для уклонистов. Задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали в Виннице главу коммунального учреждения и двух врачей, которые подозреваются в том, что за взятки списывали военных со службы по состоянию здоровья, наладив соответствующую схему, пишет СБУ, передает УНН.

Чиновник привлек на помощь заведующего эндоскопического кабинета и врача ортопеда-травматолога местного медучреждения. Оба фигуранта оформляли «клиентам» фиктивные медзаключения о непригодности к дальнейшему прохождению службы из-за тяжелых или неизлечимых заболеваний.

Далее они направляли медицинские справки с фальшивыми диагнозами в местную ВВК для снятия якобы больных с воинского учета, стоимость таких «услуг» составляла 6,5 тыс. долларов с одного человека.

Для поиска потенциальных уклонистов чиновник использовал личные связи среди военнослужащих и их родственников.

Чиновника задержали с поличным в центре Винницы, когда он пришел в кафе забрать часть взятки, одновременно по местам работы были задержаны два врача.

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Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы с доказательствами преступлений.

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Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним,

В августе прошлого года в Киеве правоохранители ликвидировали очередную масштабную схему уклонения от мобилизации, которая действовала на Киевщине. К сделке причастен основатель известной юридической компании из столицы.

Действуя под прикрытием оказания адвокатских услуг, фигурант организовал продажу фиктивных документов для избежания призыва и незаконного выезда мужчин за границу. Стоимость таких «услуг» составляла от 3 до 50 тыс. долларов с одного уклониста.  

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