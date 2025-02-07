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У Вінниці затримали чиновника й двох медиків: підозрюються в допомозі ухилянтам

Київ • УНН

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СБУ затримала керівника комунального закладу та двох лікарів, які за $6500 оформлювали фіктивні медвисновки для ухилянтів. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України та Нацполіція затримали у Вінниці очільника комунального закладу та двох лікарів, які підозрюються в тому, що за хабарі списували військових зі служби за станом здоров’я, налагодивши відповідну схему, пише СБУ, передає УНН.

Чиновник залучив на допомогу завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря ортопеда-травматолога місцевої медустанови. Обидва фігуранти оформлювали "клієнтам" фіктивні медвисновки про непридатність до подальшого проходження служби через тяжкі або невиліковні захворювання.

Далі вони направляли медичні довідки з фальшивими діагнозами до місцевої ВЛК для зняття нібито хворих з військового обліку, вартість таких "послуг" становила 6,5 тис. доларів з однієї людини.

Для пошуку потенційних ухилянтів посадовець використовував особисті зв’язки серед військовослужбовців та їхніх родичів.

Чиновника затримали на гарячому у центрі Вінниці, коли він прийшов до кафе забрати частину хабаря, одночасно за місцями роботи було затримано двох лікарів.

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Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів.

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Всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У серпні минулого року у Києві правоохоронці ліквідували чергову масштабну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Київщині. До оборудки уів причетний засновник відомої юридичної компанії зі столиці.

Діючи під прикриттям надання адвокатських послуг, фігурант організував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 50 тис. доларів з одного ухилянта.  

За гроші обіцяв "знімати" людей з розшуку: в Одесі затримали військового ТЦК04.02.25, 13:33 • 28700 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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