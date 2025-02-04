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За гроші обіцяв "знімати" людей з розшуку: в Одесі затримали військового ТЦК

Київ • УНН

 • 28700 перегляди

Солдат одеського ТЦК пропонував за хабарі видаляти військовозобов'язаних з бази розшуку. Його затримали під час отримання 500 доларів, загрожує до 8 років ув'язнення.

В Одесі затримали співробітника ТЦК під час отримання хабаря за "послугу" з видалення клієнта з бази розшуку, повідомили у ГУНП в Одеській області у вівторок, пише УНН.

Деталі

Слідчі встановили, що 29-річний солдат одного з одеських районних центрів комплектування поширював інформацію серед знайомих про можливість вплинути на службових осіб РТЦК та СП, допомагаючи військовозобов’язаним уникати мобілізації за грошову винагороду.

Правоохоронці задокументували, як військовий пообіцяв двом чоловікам зняти статус "розшукуваних". Одеситу послуга коштувала 500 доларів, а жителю області – вдвічі більше.

Поліція затримала фігуранта під час отримання хабаря. Вилучено гроші, телефон, документи.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а саме: в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави у 242 240 гривень. 

Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Харкові в одному з ТЦК налагодили нову схему ухилення від мобілізації, проведено обшуки - ДБР29.01.25, 11:48 • 37584 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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