За деньги обещал "снимать" людей с розыска: в Одессе задержали военного ТЦК

В Одессе задержали сотрудника ТЦК во время получения взятки за "услугу" по удалению клиента из базы розыска, сообщили в ГУНП в Одесской области во вторник, пишет УНН.

Детали

Следователи установили, что 29-летний солдат одного из одесских районных центров комплектования распространял информацию среди знакомых о возможности повлиять на должностных лиц РТЦК и СП, помогая военнообязанным избегать мобилизации за денежное вознаграждение.

Правоохранители задокументировали, как военный пообещал двум мужчинам снять статус "разыскиваемых". Одесситу услуга стоила 500 долларов, а жителю области - вдвое больше.

Полиция задержала фигуранта во время получения взятки. Изъяты деньги, телефон, документы.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, а именно: в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью залога в 242 240 гривен.

Фигуранту грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

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