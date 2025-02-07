У різних регіонах України викрили 17 організаторів схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 17 організаторів оборудок. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Як повідомляється, фігуранти продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід пунктів пропуску. Вартість таких "послуг" становила до 14 тис. американських доларів.

Наприклад, на Донеччині затримали місцевого ділка, який продавав ухилянтам електронні карти втечі до Євросоюзу через так звану "зеленку". Зокрема, "маршрут" пролягав через лісові стежки та водойми на кордоні із сусідньою країною ЄС.

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На Дніпропетровщині затримали посадовця районного ТЦК та голову місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними меддовідками про непридатність. Також вони залучили спільника, який підшукував їм клієнтів.

На Закарпатті у Рахівському районі затримали ділка, який споряджав ухилянтів у гідрокостюми та переправляв їх через прикордонну річку до ЄС.

В Ужгороді затримали 3-х водіїв міжнародних рейсів, які ховали військовозобов’язаних у кабіні вантажних фур та вивозили за кордон.

За інформацією, ще 7-х фігурантів викрили у Хустському районі області, серед яких – посадовці медичних установ і адвокат. Вони продавали фіктивні медвисновки для "списання" потенційних призовників з військового обліку за станом здоров’я.

Як повідомляє СБУ, у Черкасах затримали колишнього медпрацівника разом зі спільником. Керівник фармацевтичної компанії та його помічник оформляли для ухилянтів фейкові довідки про наявність тяжких захворювань.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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