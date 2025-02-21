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Помогал военнообязанным избегать мобилизации: задержан руководитель Хмельницкой райадминистрации

Помогал военнообязанным избегать мобилизации: задержан руководитель Хмельницкой райадминистрации

Киев  •  УНН

 • 1899 просмотра

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И.о. председателя Хмельницкой райадминистрации задержан за организацию схемы уклонения от мобилизации. Чиновник предлагал военнообязанным получить статус ограниченно годных за $1500.

Правоохранители задержали исполняющего обязанности председателя Хмельницкой районной администрации. Он, по версии следствия, организовал схему, по которой военнообязанные за деньги могли получить статус ограниченно годных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что руководитель райадминистрации входил в состав комиссии по оформлению отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации в Хмельницком ОМ ТЦК и СП.

В конце 2024 года к нему обратился местный предприниматель, который хотел узнать о процедуре бронирования своих работников. Его компания занимается установкой систем газо- и водоснабжения, отопления и водоотведения.

Чиновник сообщил, что сейчас бронирование приостановлено, однако предложил альтернативный вариант. Он сказал, что имеет «необходимые связи» для признания работников ограниченно годными, что позволит им избежать мобилизации. Стоимость такой «услуги» составляла 1,5 тыс. долларов США за человека,

- говорится в сообщении.

Для этого предприниматель должен был предоставить медицинские документы своих работников, которые чиновник передал бы председателю военно-врачебной комиссии при Хмельницком ТЦК и СП. В дальнейшем в военно-учетных документах появлялась бы отметка о пригодности только к несению службы в тыловых подразделениях.

Получив документы одного из работников предприятия, чиновник заявил, что для получения нужного заключения необходимо «дорисовать» диагноз. Он также заверил, что найдет врача, который оформит все необходимые справки.

18 февраля ГБР задержало чиновника во время получения 1,6 тыс. долларов США за «оформление» статуса ограниченно годного.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
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