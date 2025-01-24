В списки на обучение во Франции в 155-й ОМБр попали уклонисты
Киев • УНН
ГБР обнаружило, что в списки 155-й бригады на обучение во Франции включили 12 человек, задержанных за попытку нелегального пересечения границы. Сейчас их экстрадиция невозможна, поскольку военные уже находятся за границей.
Расследование ГБР выявило, что в 155-й бригаде имени Анны Киевской в списки на обучение во Франции попали 12 человек, которые были задержаны за попытку незаконного пересечения границы.
Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.
Сапьян сообщила, что в ходе расследования было установлено, что в списки на обучение 155-й ОМБр имени Анны Киевской попали лица, задержанные за попытку незаконного пересечения границы. Речь идет о тех, кто платил деньги, чтобы нелегально выехать из Украины.
Она отметила, что такие задержанные несут лишь административную ответственность в виде штрафа, без уголовного наказания.
В списки на обучение во Францию попадали «уклонисты». Она хотели незаконно пересечь границу...Эти люди на самом деле, если я не ошибаюсь, где-то 12 человек «уклонистов» попали в списки на обучение во Францию
Советник по коммуникациям ГБР сообщила, что факт «уклонения» уже установлен, а правоохранители продолжают расследование, но оно осложняется тем, что мобилизованные военные уже находятся за границей.
Сейчас их экстрадиция невозможна, однако следствие работает над этим вопросом. Также Сапьян рассказала, что военные 155-й ОМБр могли без разрешения покидать часть, а потом возвращаться.
Напомним
Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины садержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Дмитрия Рюмшина, который допустил дезертирство подчиненных, в частности во Франции, где бригада проходила обучение.