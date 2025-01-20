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Масове СЗЧ: затримали екскомандира 155-ї бригади Анна Київська

Київ • УНН

 • 43082 перегляди

ДБР затримало екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина за приховування дезертирства підлеглих. Під час навчань у Франції 56 військовослужбовців самовільно покинули полігони через недбалість командування.

Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, який допустив дезертирство підлеглих, зокрема у Франції, де бригада проходила навчання. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

... затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади, який не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями 

- йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, мова йде про полковника Дмитра Рюмшина, який очолював бригаду до грудня 2024 року.

У ДБР зазначають, що командир умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками, зокрема упродовж 2024 року він не направив до органів досудового розслідування жодного повідомлення стосовно підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення.

"Встановлено, що полковник упродовж минулого року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді. Командний склад військової частини доповідав йому про це не лише усно, а й писав рапорти та донесення про факти вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень. Зокрема, пов’язаних із самовільним залишенням військової частини та місця несення служби, а також неповерненням військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних. Проте командир, всупереч вимогам закону, не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти", - зазначили в ДБР.

У Бюро наголосили, що через дії командира правоохоронці не могли розпочати процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини.

Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність за такі протиправні діяння. Також командир не вживав заходи для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню самовільного залишення військової частини підлеглими.

Зокрема, до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки на території Франції, полковник безпідставно включив невмотивованих до несення військової служби чоловіків. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва.

Зокрема, 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших областях, а також 15 військовослужбовців, які притягувалися у 2024 році напередодні їх мобілізації на військову службу до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон. У результаті, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

"Правоохоронці затримали колишнього комбрига 155 омбр. Він буде доставлений в Київ для повідомлення йому про підозру у ненаправлені військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїм службовими обов’язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Також планується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - резюмували в ДБР.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань розслідує факти, викладені у ЗМІ стосовно порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська", яка проходила підготовку у Франції. Водночас у Міністерстві оборони Франції не коментують ситуацію довкола української 155-ї бригади.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий прокоментував скандал щодо порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" та заявив, що ряд фактів має місце.

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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