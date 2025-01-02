Скандал із масовим СЗЧ довкола 155-ї бригади: що кажуть у ДБР та Міноборони Франції

Державне бюро розслідувань розслідує факти, викладені у ЗМІ стосовно порушень у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська", яка проходила підготовку у Франції. Водночас у Міністерстві оборони Франції не коментують ситуацію довкола української 155-ї бригади, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання Радіо Свобода, у другому півріччі 2024-го Франція підготувала й обладнала для загальновійськового бою українську бригаду чисельністю майже 2000 осіб, які проходили навчання на французькій техніці, після чого військові повернулися разом із нею додому.

"Це повна модель навчання, яку наразі реалізувала лише Франція, і яку високо оцінив український партнер", - сказали в Міноборони Франції.

Зазначається, що міністерстві не стали коментувати повідомлення, що підготовлена збройними силами Франції бригада стала об’єктом розслідування в Україні, а також не відповіли, чи стежать за розвитком ситуації і чи запитували додаткову інформацію в української сторони, окрім тієї, що оприлюднена у пресі.

Також у відомстві не розкрили деталей щодо технічного оснащення бригади, зокрема дронами, а також, чи аналізувала французька сторона доцільність створення нової бригади та управління нею.

"Саме Збройні сили України організували відбір українських військових для формування цієї бригади та управління процесами. Також (і це природно) українські збройні сили визначають умови розгортання (бригади – ред.) на території України", - додали в Міноборони Франції.

Контекст

Журналіст Юрій Бутусов повідомляв про те, що Державне бюро розслідувань порушило у грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом.

Він назвав формування бригади та її забезпечення "суцільним організаційним хаосом" та додав, що на озброєнні бригади не було жодного дрона.

За словами журналіста, один із відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади в бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишили 1700 військовослужбовців.

"ДБР дійсно вивчає факти, викладені у ЗМІ, в рамках кримінально провадження, порушеного за ст. 426-1 (Перевищення військовою особою влади або службових повноважень) та ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки ще рано", - повідомили УНН в ДБР.

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