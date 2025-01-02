Скандал с массовым СЗЧ вокруг 155-й бригады: что говорят в ДБР и Минобороны Франции

Государственное бюро расследований расследует факты, изложенные в СМИ о нарушениях в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская", которая проходила подготовку во Франции. В то же время в Министерстве обороны Франции не комментируют ситуацию вокруг украинской 155-й бригады, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание Радио Свобода, во втором полугодии 2024-го Франция подготовила и оборудовала для общевойскового боя украинскую бригаду численностью почти 2000 человек, которые проходили обучение на французской технике, после чего военные вернулись вместе с ней домой.

"Это полная модель обучения, которую пока реализовала только Франция, и которую высоко оценил украинский партнер", - сказали в Минобороны Франции.

Отмечается, что министерстве не стали комментировать сообщения, что подготовленная вооруженными силами Франции бригада стала объектом расследования в Украине, а также не ответили, следят ли за развитием ситуации и запрашивали ли дополнительную информацию у украинской стороны, кроме той, что обнародована в прессе.

Также в ведомстве не раскрыли деталей относительно технического оснащения бригады, в частности дронами, а также, анализировала ли французская сторона целесообразность создания новой бригады и управления ею.

"Именно Вооруженные силы Украины организовали отбор украинских военных для формирования этой бригады и управления процессами. Также (и это естественно) украинские вооруженные силы определяют условия развертывания (бригады - ред.) на территории Украины", - добавили в Минобороны Франции.

Контекст

Журналист Юрий Бутусов сообщал о том, что Государственное бюро расследований возбудило в декабре уголовное дело относительно обстоятельств формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском.

Он назвал формирование бригады и ее обеспечение "сплошным организационным хаосом" и добавил, что на вооружении бригады не было ни одного дрона.

По словам журналиста, один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бригада сделала первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих.

"ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (Превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Говорить о каких-то предварительных результатах пока еще рано", - сообщили УНН в ГБР.

Напомним

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