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Командира військової частини судитимуть за махінації із закупівлею одягу для ЗСУ

Командира військової частини судитимуть за махінації із закупівлею одягу для ЗСУ

Київ • УНН

 • 24623 перегляди

На Дніпропетровщині завершили розслідування щодо командира військової частини через закупівлю неякісного одягу. Військовослужбовці отримали дешеві аналоги замість якісного обмундирування на суму майже 140 млн грн.

На Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, через якого військовослужбовці замість якісного одягу отримували дешеві аналоги, пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Завершилося розслідування стосовно командира однієї з військових частин Дніпропетровської області, який за державні кошти організував закупівлю для підлеглих партії неякісного одягу на майже 140 млн гривень.

Оборудку військовий провів із приватним підприємством, яке займалась перепродажем продукції низької якості. Договір уклали без тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

- йдеться в повідомленні.

Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку.

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Попри ризики, керівництво частини підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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